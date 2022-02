CorSport: la fortuna di Sarri è che Lotito non gli ha mai consegnato il contratto di rinnovo

Dal mercato invernale sono arrivati due rinforzi che il tecnico non voleva. Le sue indicazioni non sono state tenute in considerazione

La Lazio non ha fatto i botti sul mercato, anzi, sono arrivati due giocatori che Sarri neppure aveva chiesto: Kamenovic, imposto da Lotito, e Jovane Cabral. La fortuna di Sarri, scrive Alberto Dalla Palma sul Corriere dello Sport, è di non aver ancora firmato il rinnovo.

“Il colpo di fortuna di Sarri, però, è che il presidente Lotito non gli ha mai consegnato il contratto di altri due anni (scadenza 2025) sbandierato il 14 dicembre scorso durante una tempestosa cena di Natale”.

“Il vantaggio di Mau, adesso, è quello di poter rifiutare il rinnovo se le sue indicazioni non verranno tenute in considerazione come è accaduto nelle ultime ore di mercato. Se lo dovesse firmare senza alcuna assicurazione, resterebbero davvero tutti sorpresi e delusi: Sarri, per i tifosi laziali, deve restare l’icona di un progetto serio e competitivo e non un altro garante dell’improvvisazione”.