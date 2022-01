Zoff: «Ricordo quando io e Capello uscimmo da un locale all’alba, la gente andava a lavorare, che vergogna»

Su Sette un’intervista a Dino Zoff. Il tema è lo spareggio Mondiale a cui è attesa l’Italia di Roberto Mancini. Un sorteggio non proprio fortunato, quello toccato agli azzurri.

« La fortuna non esiste. Il calcio è così, la vita è così . L’importante è non darsi mai né per vinti né per vincenti: devi giocare e basta, dando il massimo».

Nutre fiducia nella possibilità che il gruppo ritrovi la mentalità giusta. Certo, dice, il problema dell’attaccante è un falso problema.

Zoff concorda con Altobelli: ai ragazzi di oggi manca la strada, il campetto.

Sulle scuole calcio di oggi:

«Con tecnici bravissimi, che ti insegnano a stoppare la palla di piatto o col collo del piede. Non sono un nostalgico, non lo sono mai stato, credo che ognuno sia figlio della propria epoca. E per fortuna, aggiungo. Non è vero che una volta tutto era meglio, non scherziamo. Però ci sono alcune cose che andrebbero tenute in maggiore considerazione, come l’educazione alla creatività dei piccoli calciatori. Devono essere liberi di giocare, devono sentirsi liberi. Senza genitori che pretendono di avere figli campioni a dodici anni, facendo in realtà solo loro del male. All’oratorio si cresceva imparando che nulla nella vita è dovuto: se uno è più bravo, vincerà. E allora tu per essere bravo uguale devi correre di più, imparare, crescere. Perché nessuno l0 farà per te. Il campetto insegna la vita».