Younes, risolto il contratto con l’Eintracht. Torna al Napoli e poi (salvo sorprese) va in Arabia Saudita

Amin Younes fa ritorno a Napoli. Almeno per qualche ora. Poi il tedesco con tutta probabilità si trasferirà in Arabia Saudita. È stato infatti ufficialmente risolto il contratto che il tedesco aveva con l’Eintracht Francoforte.

Il direttore sportivo dei tedeschi, Krösche, ha commentato così la questione:

Dall’autunno scorso tutte le parti coinvolte hanno lavorato a una soluzione comune della situazione e ora hanno raggiunto un accordo soddisfacente per tutte le parti: per il giocatore, per il Napoli e, ultimo ma non meno importante, per l’Eintracht Francoforte. Auguriamo ad Amin buona fortuna per il futuro.