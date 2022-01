Un italiano riserva di Keylor Navas al Psg ma non è Donnarumma, è il 19enne Denis Franchi

Vivaio Udinese, è a Parigi dal 2019. Stasera può finire in panchina. Ha detto: «L’italiano è la lingua più parlata nello spogliatoio del Psg»

L’Equipe scrive che c’è un altro portiere italiano che si sta facendo strada al Psg e non parla di Donnarumma. Stasera, contro il Lione, potrebbe andare in panchina il 19enne Denis Franchi vivaio dell’Udinese e trasferitosi nel club dei qatarini. Donnarumma ha il Covid, Sergio Rico lo ha avuto e bisogna valutarne le condizioni, Letellier è infortunato e potrebbe toccare a Franchi andare in panchina. L’Equipe ricorda che il portiere ha esibito ottime prestazioni nella Youth League. È arrivato a Parigi nel 2019.

L’Equipe riporta alcune sue dichiarazioni al Messaggero Veneto: «Devo ancora migliorare nelle uscite» e «l’italiano è la lingua più parlata nello spogliatoio del Psg».