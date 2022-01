Sky: Tuanzebe ha firmato con il Napoli, visite mediche venerdì

Lo scrive, su Twitter, Gianluca Di Marzio. Il difensore del Manchester United effettuerà presto le visite mediche con il suo nuovo club

Almeno una buona notizia in questa giornata di Asl, positivi al Covid e quarantene, c’è: Axel Tuanzebe ha firmato il suo contratto con il Napoli. Lo scrive, su Twitter, il giornalista Sky Gianluca Di Marzio. Il difensore del Manchester United effettuerà presto le visite mediche e probabilmente sarà convocabile per la partita contro la Sampdoria, fornendo una pedina in più a Luciano Spalletti in un momento difficilissimo per il Napoli alle prese con numerose assenze.

Le visite mediche sono già state messe in programma per venerdì 7 gennaio. Dopo l’esito ci sarà l’annuncio ufficiale.