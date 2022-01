Repubblica: la Serie A ricorre al Tar contro l’Asl Salerno. Prossimi obiettivi: Asl Friuli, Bologna e Torino

I club hanno dato seguito alla minaccia contenuta nel comunicato stampa dell’Epifania. Ritengono illegittimi i provvedimenti delle autorità sanitarie

Nel comunicato con il quale annunciava il nuovo protocollo per il campionato, la Lega Serie A minacciava anche di ricorrere al Tar contro le decisioni delle Asl, ritenute “illegittime”. Ebbene, stando a quanto riferito da Repubblica, i club non si sono limitati alla minaccia ma hanno già intrapreso le azioni in merito. In particolare, la Lega avrebbe già depositato il ricorso al Tar contro l’Asl di Salerno. Presto toccherà all’Asl Friuli, quella Bologna e all’Asl Torino.

“L’altro fronte aperto è contro le determinazioni delle Asl, che hanno impedito a Bologna, Torino, Udinese e Salernitana di giocare giovedì. Ieri la Lega ha depositato il primo ricorso contro una Asl: al Tar di Salerno, chiedendo l’annullamento del provvedimento con cui aveva di fatto messo in quarantena la squadra, o almeno del divieto di “partecipare a eventi sportivi ufficiali”. Il primo, non sarà l’ultimo: i prossimi saranno contro l’Asl Friuli, l’Ausl di Bologna e l’Asl di Torino”.