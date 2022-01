Pallamano, l’Olanda potrebbe schierare con un portiere in pensione contro la Francia

In Italia la pallamano è uno sport sicuramente molto trascurato, ma non ovunque è così, tanto che oggi l’Equipe ha dedicato un pezzo alla gara in programma oggi alle 18.00 tra la Francia e i Paesi Bassi per la 1° giornata di il round principale del Campionato Europeo

. La curiosità emersa è che i Paesi Bassi sono stati costretti a mettere in rosa, come secondo portiere, il loro allenatore dei portieri Gerrie Eijlers.

L’ex atleta dunque, all’età di 41 anni, potrebbe ritrovarsi a difendere la porta dopo essersi ritirato diciotto mesi fa.