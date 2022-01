McEnroe: «Vorrei aiutare Sinner a diventare un grande giocatore, sono disponibile a un lavoro part-time»

L’ex campione del tennis ha rivelato di aver detto a Piatti che sarebbe ben felice di dare il suo contributo per formare “questo splendido giocatore italiano”

John McEnroe, 7 titoli del Grande Slam nel singolare e numero 1 del mondo per quattro anni consecutivi dal 1981 al 1984, vuole aiutare Sinner a diventare un grande giocatore. È Adnkronos a riportare le sue dichiarazioni.

«Sono disponibile a un lavoro part-time per aiutare Jannik Sinner a diventare un grande giocatore, anche se lo diventerà indipendentemente dal fatto che io lo alleni oppure no»

McEnroe, che commenta l’Australian Open in esclusiva per Discovery, ha rivelato di aver detto a Riccardo Piatti, ex allenatore di Djokovic e ora nel team di Sinner, che se vuole il suo aiuto per formare questo splendido giocatore italiano, per migliorarlo e aiutarlo a crescere, ne sarebbe ben felice.

D’altronde, dichiara McEnroe, è rimasto colpito da Sinner già durante gli ultimi US Open: «È davvero una spugna».