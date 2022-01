Libero: Bonucci professionista antisportivo, ha perso la testa e la dignità. La Juve dovrebbe multarlo

Il club merita di meglio. Bonucci ha dimostrato di non saper perdere e di non saper rispettare il prossimo nella vittoria. E nella Juve recente non è stato l’unico

Su Libero, Claudio Savelli commenta la ridicola e vergognosa multa di 10mila euro inflitta dal Giudice Sportivo a Leonardo Bonucci per quello che definisce un alterco in campo, al termine di Inter-Juventus, ma che è più giusto definire un’aggressione al segretario dell’Inter, Mozzillo.

“Alterco, quindi, non è stato: semmai è stata un’aggressione. Ingiustificabile e inqualificabile in tribuna, in strada, pure nei peggiori bar di Caracas, figuriamoci in campo da un professionista peraltro (vice) capitano della Juve e della Nazionale italiana”. “Bonucci ha letteralmente perso la testa, oltre che la dignità e la Supercoppa“.

Diecimila euro di multa certo non bastano, scrive Savelli. La Juve dovrebbe dargli il resto.

“La Juve dovrebbe rincarare la dose, visto il danno di immagine a lei recato. Tutti, da capitan Chiellini al ds Cherubini, hanno sopportato la dolorosa sconfitta e si sono congratulati con i giocatori ei dirigenti dell’Inter, tranne Bonucci. Nemmeno il giorno dopo sono arrivate scuse, telefonate, messaggi”.

Non solo.

“Solo il Giudice Sportivo non pensa che Bonucci merita una squalifica. Ad una conferenza dovrebbe invece obbligarlo la Juve. Perché ciò che resta della Supercoppa nel mondo bianconero non è la sconfitta e nemmeno la buona prestazione della squadra, ma il fatto di non aver saputo perdere. Che è peggio di non riuscire a vincere. E la beffa oltre al danno è che, in una gara intensa, solo Bonucci è andato oltre la soglia dello sport. È stato l’unico della serata ma non il primo della storia recente della Juve: come dimenticare infatti la furia cieca del vicepresidente Nedved contro gli arbitri e la collezione di squalifiche dell’ex ds Paratici negli scorsi anni?”.

Savelli definisce Bonucci un “professionista antisportivo”, che “oltre a non saper perdere non sa rispettare il prossimo nella vittoria” (e richiama il segno della pastasciutta degli Europei), “che in panchina sbraccia e chiede cartellini come un tifoso qualunque, si inalbera perché pensa siano antisportivi gli altri”.

La Juve merita altro.

“La Juve merita di essere rappresentata meglio di così. Non era la squadra che impara dalle sconfitte? Ecco, quella in Supercoppa è la più sonora vissuta di recente. E non si intende quella subita dall’Inter in campo”.