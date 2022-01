Le stories di Pogba per Marchisio fanno impazzire i tifosi della Juventus: «Torna a Torino, Paul»

Marchisio ha risposto sibillino: «Ti aspetto, la strada la sai». Il centrocampista francese dovrebbe lasciare davvero Manchester, ma se lo contendono Real e Psg

Simpatiche le stories su Instagram con cui Paul Pogba ha voluto fare gli auguri di buon compleanno al suo ex compagno – e simbolo della Juve – Claudio Marchisio. Il principino, come lo chiama Pogba, ha riposto con un sibillino «La strada la sai. Ti aspetto», che ha scatenato le fantasie dei tifosi bianconeri. I social sono stati letteralmente invasi dai supporters della Juve, che hanno invitato ripetutamente il campione francese a tornare alla Vecchia Signora.

Pogba, in effetti, è al centro di diverse voci di mercato. In Inghilterra sono sicuri che a fine anno lascerà il Manchester United, ma la Juventus non pare essere della partita: se lo stanno contendendo il Real Madrid di Ancelotti e il Psg, che vorrebbe portarlo a giocare in patria. A Torino, però, si sogna il grande ritorno.