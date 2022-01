L’anonimo no-vax della Roma non cede, respinti al mittente i tentativi persuasivi di Mourinho

Su Repubblica Roma. Si tratta di un titolarissimo. Se non si farà vaccinare, la Roma dovrà coprire un tassello fondamentale della rosa

Il no-vax della Roma, quello che è stato indicato come un titolarissimo, da di cui da Trigoria non fanno il nome per motivi di privacy, non si arrende. I tentativi dell’allenatore, Josè Mourinho e dei dirigenti giallorossi di convincerlo a vaccinarsi non hanno per ora avuto buon esito. Lo scrive Repubblica Roma.

“Il tecnico portoghese ha provato in ogni modo a convincerlo, a fargli abbandonare le proprie convinzioni. Lo ha invitato a più riprese a inocularsi il siero che permetterebbe a tutto il club di tirare un sospiro di sollievo e smettere di seguire le evoluzioni del dibattito politico sulle misure anti-contagio. Fatto sta che l’atleta in questione fino ad ora ha rispedito al mittente ogni proposta. Un bel problema. Già, perché il No Vax è un titolarissimo, dunque una pedina fondamentale considerata la rosa non ampissima a disposizione del tecnico portoghese. E, se a palazzo Chigi alla fine dovessero scegliere la linea dura e imporre lo stop agli sportivi non vaccinati, la Roma si ritroverebbe con un buco

da coprire al più presto”.