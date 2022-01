Labbadia scappa ancora prima di firmare, il Genoa non trova l’allenatore

I rossoblù sono in caduta libera. Ne hanno presi dalla Fiorentina e nessuno vuole la panchina. La proprietà americana è decisamente confusa

Le ultime notizie danno Bruno Labbadia lontano dal Genoa. Pare che il tedesco abbia rifiutato l’offerta del club rossoblù (ora di proprietà americana). Evidentemente l’ex tecnico di Amburgo, Wolfsburg e Hertha Berlino deve essersi spaventato. Ieri il Genoa ha perso 6-0 in casa della Fiorentina, è penultimo in classifica con un punto in più della Salernitana e a sei dalla salvezza. Nei giorni scorsi il Genoa ha esonerato Schevchenko che era subentrato a Ballardini.

Chissà cosa penseranno i tifosi del Genoa, arriveranno a rimpiangere Preziosi?