La Moviola del CorSport: al Napoli manca un rigore e Soumaro andava espulso

Sulla trattenuta di Binks a Fabian con la mano sotto l’ascella, Marinelli avrebbe dovuto avere più umiltà. Il giallo in ritardo su Soumaro ha messo fuori causa il Var

Nella Moviola del CorSport, Edmondo Pinna dà 5 in pagella all’arbitro Marinelli che ha diretto Bologna-Napoli. Si è perso un rigore (su Fabian) e anche un rosso a Soumaro.

Sul rigore:

“Binks trattiene Fabian Ruiz, gli mette una mano sotto l’ascella sinistra: la sicumera di Marinelli – deciso a dire molte (troppe?) volte di no – e la tipologia del fallo mette fuori gioco il Var: ci sarebbe voluto un po’ più di umiltà, la trattenuta c’è, poteva starci il penalty”.

Soumaro, invece, meritava l’espulsione.

“Marinelli grazia Soumaro, in stile… Osimhen. E se il nigeriano era stato espulso contro il Venezia, lo stesso avrebbe dovuto fare (l’uniformità, questa sconosciuta) l’arbitro di Tivoli per la manata al volto di Rrahmani. Tra l’altro, il giallo (con ritardo) mette out il Var, altrimenti Fabbri avrebbe potuto chiamare l’Ofr”.