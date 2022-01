Il riscatto di Fabian e Lozano, ovvero come si gestisce un gruppo

A Bologna doppietta del messicano e ottima prova dello spagnolo: i due si erano fatti espellere contro la Fiorentina. L’ennesima conferma che il Napoli ha un allenatore vero

“Sapiente gestione del gruppo e motivazione dei calciatori”. Capitolo due del volume di calcio a cura di Luciano Spalletti. Dimostrazione: a Bologna, stadio Dall’Ara, il 17 gennaio 2022. Quattro giorni fa, il Napoli è uscito dalla Coppa Italia con una ingloriosa sconfitta casalinga per 5-2 contro la Fiorentina. Principali imputati: Lozano e Fabian Ruiz. Entrambi, appena entrati, si sono fatti espellere e hanno lasciato la squadra in nove uomini e in balia degli avversari. Stasera, Fabian Ruiz e Lozano hanno giocato una partita pressoché perfetta. Sì l’avversario non era il River Plate ma nemmeno la Fiorentina lo era. Quel che conta è la reazione dei due calciatori che ovviamente erano consapevoli delle proprie responsabilità. Reazione che è ovviamente figlia del lavoro che il tecnico toscano da mesi sta facendo sul gruppo. Dopo il 5-2 ha evitato di drammatizzare ma non si è nemmeno nascosto dietro gli alibi: «Se non siamo tutti si può non fare benissimo come all’inizio, ma anche senza tutti si può fare meglio di quello che c’è successo in certe partite!».

Messaggio chiarissimo. E la risposta è arrivata. Bologna-Napoli è stata una partita senza storia. È a lungo sembrata una sfida tra squadre di diversa categoria. E in effetti lo sono. Il Napoli appartiene alla primissima fascia della Serie A che in effetti è un altro campionato. Doppietta del messicano (la prima in serie A) e palo e assist di Fabian. La serata si è chiusa con un’altra buona notizia: il ritorno in campo di Osimhen che ha giocato gli ultimi venti minuti, senza alcun timore nei contrasti e ha anche rischiato di segnare un gol dei suoi. Ora il nigeriano ha solo di recuperare la condizione fisica e potrà farlo solo giocando.

Spalletti ha affidato ancora una volta le chiavi del gioco a Lobotka. Ha riportato in mediana sia Fabian sia Zielinski liberato solo oggi dal Covid. Entrambi autori di una splendida partita. Il secondo gol, quello del raddoppio, è stato un gioiello di geometria: lancio del polacco per lo spagnolo che è arrivato quasi sul fondo, e ha centrato rasoterra per Lozano che, da raffinato bomber d’area, ha fintato sul portiere e ha messo in rete a porta vuota. Anche il primo gol, al 20esimo, è stato da centravanti d’area, stavolta con un tiro di prima.

Non ci sono proclami da fare dopo questa vittoria ma non c’erano nemmeno drammi da portare in scena dopo l’eliminazione in Coppa. Il Napoli è ampiamente nella tabella di marcia della stagione. È terzo con cinque punti sulla quinta (la Juventus) e ha recuperato tre punti (ora è a meno due) sul Milan che è secondo.

Nulla fin qui ha fatto perdere la bussola a Spalletti e al suo gruppo. Né le numerosissime assenze sia per infortuni sia per Covid. Né le notizie di traslochi canadesi (a proposito, altra vittoria in campionato senza Insigne). Né tantomeno le discussioni sui presunti rinnovi. Mettiamoci l’anima in pace: questo gruppo è solido, l’allenatore è centrato.