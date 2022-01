La fuga in bagno di Nadal fa infuriare Shapovalov: «Siete tutti arbitri corrotti. Rafa è privilegiato»

Agli Australian Open. Il canadese irritato per i suoi ritardi ai cambi campo. Si scusa per la frase sui corrotti ma ribadisce: «È frustrante, giochi contro di lui e contro gli arbitri»

Anche nel tennis ci sono le polemiche arbitrali. Pure in presenza della tecnologia, il cosiddetto falco (il Var del tennis). Ma la contestazione non riguarda il rimbalzo di una pallina bensì l’applicazione del regolamento e le ormai tradizionali fughe in bagno.

La Faz ci apre la sezione sportiva dell’edizione on line. Nadal ha battuto Shapovalov 6-3 al quinto dopo essere stato avanti per due set a zero.

Lo spagnolo, alla ricerca del suo 21esimo Slam, ha avuto mal di pancia durante la partita.

Shapovalov si è lamentato del fatto che Nadal impiegasse troppo tempo ai cambi di campo. All’inizio del secondo set ha gridato “Siete tutti corrotti” all’arbitro Carlos Bernardes, proprio perché Nadal stava ancora una volta ritardando il rientro in campo non rispettando il limite di tempo.

In conferenza, riporta la Faz, Shapovalov si è scusato per la sua dichiarazione ma nella sostanza non ha cambiato idea:

“Mi sono espresso male quando ho detto che era corrotto. È stata una frase dettata dall’emotività ma nella sostanza ribadisco la mia opinione. È ingiusto che Rafa se la cavi”.

Il canadese ha criticato anche la pausa in bagno di Nadal all’inizio del quinto set.

«È frustrante. Ti senti come se non stessi giocando solo contro il tuo avversario, ma anche contro gli arbitri».

Quando gli hanno chiesto se secondo lui Nadal avesse ricevuto un trattamento preferenziale dagli arbitri, Shapovalov ha risposto: “Sì, certo, al 100%.”

Nadal ha replicato: «Non mi sono mai sentito privilegiato in campo. Penso che Denis in questo caso abbia torto. Capirà che hai bisogno di un po’ più di tempo quando ti cambi i vestiti».