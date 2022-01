Juventus-Udinese, Bernardeschi trattiene Soppy per i capelli, ma Giua non fischia il rigore

Trattenuta nell’area Juve. L’episodio poteva essere fischiato e il Var non sarebbe intervenuto, ci stava il penalty

Juventus-Udinese è finita 2-0, ma manca un rigore per l’Udinese, scrive Edmondo Pinna nella Moviola del Corriere dello Sport. L’episodio incriminato, non sanzionato dall’arbitro Giua e neppure dal Var Chiffi, è quello di Bernardeschi che ha trattenuto Soppy… per i capelli.

“In area della Juve, Soppy sfila davanti a Bernardeschi prendendogli il tempo: l’ex viola lo ostacola, trattenendolo per i capelli, finendo per sbilanciarlo anche con l’anca. Ci stava il calcio di rigore, il Var non sarebbe intervenuto in caso di concessione, mentre forse avrebbe potuto farlo per richiamare Giua all’Ofr”.

Concorda la Gazzetta dello Sport.

“Soppy stesso viene controllato da Bernardeschi che tira le trecce del francese: la “presa per i capelli” non è prolungata ma c’è ed è sanzionabile, il Var non deve intervenire ma il problema è che Giua non è posizionato bene per vedere al meglio, per considerare perfettamente l’entità della trattenuta e in più il primo assistente non aiuta”.