Juve-Napoli, Allegri recupera Chiesa e Chiellini

Entrambi sono tornati ad allenarsi con la squadra, oggi, alla ripresa delle sedute allo Juventus Training Center

In vista di Juventus-Napoli del prossimo 6 gennaio, Massimiliano Allegri recupera Chiesa e Chiellini. Oggi entrambi i giocatori, indisponibili fino a prima della sosta per infortunio, sono tornati ad allenarsi in gruppo, come recita il comunicato del club relativo alla seduta odierna.

Primo allenamento del 2022 per la Juventus, al terzo giorno di lavoro dopo la pausa natalizia: in programma, per gli uomini di Allegri, c’è la sfida delicatissima contro il Napoli, all’Allianz Stadium il 6 gennaio. La squadra bianconera si è ritrovata nel pomeriggio allo Juventus Training Center: seconda seduta individuale per i sudamericani, mentre il gruppo si è concentrato sul lavoro atletico ed esercitazioni tecniche sullo sviluppo della manovra. Sul fronte dei singoli, Federico Chiesa ha svolto l’intero allenamento con il gruppo, ed è tornato ad allenarsi anche Giorgio Chiellini.