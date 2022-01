Insigne al Toronto, ora è ufficiale. Lo comunica il club canadese

Mancava solo l’annuncio ufficiale, è arrivato: Lorenzo Insigne, dalla prossima stagione, vestirà la maglia del Toronto. L’ha comunicato il club canadese pubblicando un video sui social network di riferimento, che ha seguito il post di qualche ora fa sulla definizione Treccani di «tiraggiro».

It’s not official until @FabrizioRomano says the magic words… 𝙃𝙀𝙍𝙀. 𝙒𝙀. 𝙂𝙊!

Insigne, che indosserà la maglia numero 24, ha salutato i tifosi del Toronto con un video sui social, dandogli appuntamento per luglio.

Questa la presentazione sul sito ufficiale del club.

Il Toronto FC è lieto di annunciare, oggi, che l’esterno della nazionale italiana Lorenzo Insigne ha firmato un pre-contratto per entrare a far parte del club. Per lui un contratto quadriennale dal 1 luglio 2022. Sarà aggiunto al roster come “Designated Player” in attesa della ricezione del suo Certificato di trasferimento (ITC).

«Questo è un giorno storico ed emozionante per il nostro club», ha dichiarato il presidente del Toronto Bill Manning. «Lorenzo è un attaccante di livello mondiale nel pieno della sua carriera. È stato campione d’Europa con l’Italia e si è esibito sui più grandi palcoscenici durante la sua carriera con il Napoli. Lorenzo ha il talento per cambiare il nostro gioco. Gioca con gioia e passione e i nostri fan e sostenitori adoreranno vederlo nella nostra squadra”.

Insigne, 30 anni, passerà al Toronto dopo aver trascorso gran parte della sua carriera con il Napoli, squadra di Serie A, dove ha collezionato un totale di 416 presenze, segnando 114 gol e 95 assist in tutte le competizioni (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, UEFA Champions League e UEFA Europa League). In 11 stagioni con il Napoli, Insigne ha vinto tre titoli: una Supercoppa (2014/2015) e due volte la Coppa Italia (2013/2014 e 2019/2020). Nel marzo 2021, Insigne è stato selezionato MVP del mese di Serie A, dopo aver segnato tre gol e fornito un assist in quattro partite. Dal 2019 è capitano del club.

«Non vediamo l’ora che Lorenzo si unisca a noi quest’estate», ha dichiarato Bob Bradley, allenatore e direttore sportivo del Toronto FC. «La sua capacità di creare occasioni da gol per sé e per i suoi compagni di squadra è speciale. Avendolo osservato per molti anni, so anche che è anche un giocatore che lavora per la squadra. Lorenzo è il tipo di giocatore da venire a vedere dal vivo, perché c’è sempre una possibilità che faccia qualcosa di indimenticabile».

Nato a Napoli, Insigne ha iniziato la sua carriera professionale con il Napoli, club della sua città natale, nel 2009 e ha esordito in Serie A all’età di 19 anni il 24 gennaio 2010, vincendo 2-0 contro il Livorno. Ha giocato il resto della stagione in prestito al Cavese (Serie C, Italia), collezionando 10 presenze. Nella stagione 2011-12 Insigne è stato ceduto in prestito al Foggia (Serie C) dove ha collezionato 33 presenze e segnato il suo primo gol da professionista il 14 agosto 2011. Insigne è andato in prestito per un breve periodo al Pescara (Serie B) durante la stagione 2011- 12 stagione, dove ha collezionato 37 presenze e segnato 19 gol, prima di tornare al Napoli.

A livello internazionale, Insigne ha collezionato 53 presenze e segnato 10 gol con la Nazionale italiana (Azzurri). Nel 2021 ha vinto l’Europeo con l’Italia dopo aver vinto 3-2 ai calci di rigore contro l’Inghilterra. Ha ricevuto la sua prima convocazione per rappresentare l’Italia nel settembre 2012 per le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2014. Ha esordito con gli Azzurri l’11 settembre 2012, entrando dalla panchina contro Malta, e ha segnato il suo primo gol il 14 agosto 2013, nell’amichevole contro l’Argentina. Ha anche rappresentato il suo paese a livello giovanile con le squadre U-20 e U-21.