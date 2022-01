Infortunio Ospina, risentimento al polpaccio sinistro

Al termine del primo tempo è stato visitato dallo staff medico azzurro, che ha consigliato di mandare in campo Meret

Tegola improvvisa per il Napoli, nel corso della sfida odierna con la Fiorentina valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Il portiere già al 33esimo minuto era apparso in difficoltà, in seguito ad un passaggio corto verso Stanislav Lobotka. Al termine del primo tempo è stato quindi visitato dallo staff medico azzurro, che ha consigliato all’allenatore Luciano Spalletti di mandare in campo al suo posto Alex Meret.

Una nota della società ha spiegato che il calciatore ha accusato un risentimento al polpaccio sinistro.