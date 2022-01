«Il Newcastle è interessato Balotelli». Il presidente dell’Adana Demirspor a sorpresa

A Inside Futbol. «Stanno considerando il giocatore anche se non ci hanno fatto offerte ufficiali. C’è una clausola d’uscita sul contratto ma non posso rivelarne l’ammontare»

Super Mario Balotelli al Newcastle? Un’ipotesi tutt’altro che campata in aria. È stato infatti lo stesso presidente dell’Adana Demirspor, la squadra turca in cui milita attualmente l’ex attaccante della Nazionale, a rivelarlo ad Inside Futbol.

Il Newcastle, passato nelle mani di un ricchissimo emiro, ha preso Trippier e sta provando a convincere l’Atalanta a cedere Duvan Zapata e Robin Gosens. E nelle ultimissime ore pare essersi interessato proprio a Mario Balotelli. Vincenzo Montella, che attualmente allena l’Adana Demirspor, non vorrebbe comunque rinunciare al ragazzo. Che in Turchia s’è rilanciato segnando sette gol in campionato, alcuni molto belli, facendo parlare di sé anche in ottica di un ritorno in Nazionale. Certo, il ritorno in Premier League – dove ha già vestito le maglie del Man City e del Liverpool – potrebbe legittimamente attrarlo.