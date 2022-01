Il Giornale: serve una legge per imporre il vaccino ai calciatori. In Serie A i no vax sono tra i 25 e i 29

È stata l’obiezione del funzionario del ministero della Salute. I non vaccinati non potrebbero viaggiare nella bolla, partecipare ai ritiri, andare nei ristoranti e alberghi

Il Giornale scrive delle discussioni sul nuovo protocollo della Serie A:

Tra gli altri argomenti è emerso a un certo punto una ipotesi: quella di introdurre, per gli atleti, l’obbligo vaccinale. L’obiezione del funzionario del ministero della Salute è stata didascalica. Ha chiesto all’interlocutore: «Lei sa che per ottenere un provvedimento del genere occorrerebbe una legge dello stato?». Silenzio generale, imbarazzato, e fine della discussione. Anche perché, per quel che riguarda il calcio, la questione è riferita a – secondo stime attendibili – un massimo di 25 calciatori o 29. È vero che per raggiungere il posto di lavoro (stadio) basterebbe loro un tampone negativo ma è altrettanto vero che non potrebbero viaggiare nella bolla, partecipare ai ritiri, andare nei ristoranti e alberghi.