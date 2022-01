Gazzetta: Tuanzebe al Napoli, lo United chiede 20 milioni per il riscatto, il Napoli pronto a chiudere

Sulla Gazzetta dello Sport Alfredo Pedullà scrive di Axel Tuanzebe, il difensore centrale del Manchester United (in prestito all’Aston Villa) che sembra essere il primo acquisto di mercato del Napoli a gennaio. Sarà lui, con ogni probabilità, a rimpiazzare Manolas, partito per la Grecia.

L’operazione Tuanzebe è simile a quella realizzata in estate con Anguissa, proveniente dal Fulham. Axel è giovane, ha appena compiuto 24 anni.

“Siamo ai saluti. In realtà le riserve le aveva già sciolte il diretto interessato che, memorizzato l’interesse del Napoli, ha ordinato ai suoi agenti di chiudere subito. Operazione alla Anguissa, dicevamo, perché il prestito oneroso non dovrebbe andare oltre il mezzo milione, più o meno la cifra che era stata investita per Anguissa. La differenza è un’altra: in quel caso con il Fulham era stato concordato un diritto di riscatto a circa 15 milioni che il club azzurro eserciterà nei prossimi mesi. In questo caso il Manchester United sta giocando al rialzo, ritiene che il cartellino abbia un valore di almeno 20 milioni, forse qualcosa in più. E proprio per evitare lungaggini il Napoli sta decidendo di non perdersi in troppe chiacchiere pur di regalare il rinforzo che Spalletti aspetta con una certa ansia, è in arrivo un tour de force importantissimo. Noi la pensiamo così: se Tuanzebe garantisse il 60 per cento del rendimento offerto da Anguissa, il Napoli avrebbe risolto un grosso problema”.