Dotto: Mourinho ha riportato i tifosi della Roma all’Olimpico e questo vale quasi uno scudetto

Dicono che Mourinho non ha portato valore aggiunto alla Roma, ma non è così, scrive Giancarlo Dotto sul Corriere dello Sport, anzi.

“Non sappiamo quanto durerà, se e quanto sarà minata dai virus più che dai risultati, ma l’aver portato la gente romanista allo stadio vale quasi uno scudetto e, fosse per me, toglierei il ‘quasi’”. Ogni volta che il Liverpool apre i canti e le danze all’Anfield, quella è ogni volta una vittoria. Non capirlo è un delitto. Non saperlo è una bestemmia. Per una squadra-città come Roma un allenatore di grande personalità, magari di non eclatante magistero tattico, è decisamente preferibile a uno saputissimo, ma la cui parola non arriva al gatto di casa. La storia insegna che Mou è anche un grande allenatore. Il punto è un altro. Il genio del comunicatore Josè Mourinho basta da sé, quello dell’allenatore no. Ha bisogno dei giocatori in campo. Di qualità e (soprattutto nel caso di Mou) di testa. Molta testa”.