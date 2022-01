CorSport: Juve-Napoli, Bonucci non ce la fa, tocca a Rugani

La Juve non se la passa meglio del Napoli. In attacco dipenderà dal modulo, l’unica certezza sembra essere Bernardeschi

Leonardo Bonucci non ce la fa: contro il Napoli, giovedì, sarà Rugani a prendere il suo posto nella linea difensiva della Juventus. Ieri Bonucci è stato sottoposto ad accertamenti per un affaticamento alla coscia: niente lesioni ma è da escludere che possa giocare. Il Corriere dello Sport scrive:

“Da escludere la presenza di Leo contro il Napoli. La speranza alla Continassa è che non si tratti di nulla di grave e che Bonucci possa recuperare per uno degli altri due appuntamenti clou di questo inizio d’anno: la trasferta in casa della Roma di domenica prossima o la Supercoppa contro l’Inter di mercoledì prossimo”.

La Juve si presenta all’appuntamento senza Arthur e Pinsoglio, positivi al Covid, senza Ramsey, ormai fuori squadra e con Kaio Jorge in dubbio per la febbre. Allegri avrà anche difficoltà ad attingere all’Under 23, con 12 ragazzi contagiati. Per sostituire Bonucci resta Daniele Rugani.

“Al suo fianco agirà De Ligt. Sulle fasce, invece, ci saranno Alex Sandro a sinistra e uno tra Cuadrado e De Sciglio a destra”.

Se sceglierà il 4-2-3-1, Allegri manderà in campo una linea di trequartisti composta da Bernardeschi, Dybala e Chiesa alle spalle di un centravanti, che potrebbe essere Morata o Kean. In questo caso, accanto a Locatelli, giocherebbe uno tra Bentancur, Rabiot e McKennie. Se invece sceglierà il 4-3-3, il tridente di attacco sarebbe formato da Dybala (o Chiesa), Morata (o Kean) e Bernardeschi.