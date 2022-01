Juventus, per Bonucci affaticamento alla coscia, sarà valutato nei prossimi giorni

Il report del club. Oggi il difensore è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici alla coscia sinistra che non hanno evidenziato lesioni

La Juventus prepara il match contro il Napoli del 6 gennaio. Oggi la squadra è tornata ad allenarsi ma nel report quotidiano si parla di un affaticamento alla coscia per Leonardo Bonucci. Il difensore è stato sottoposto ad accertamenti, non si sono evidenziate lesioni, ma sarà valutato giorno per giorno.

“Leonardo Bonucci, che nei giorni scorsi ha riferito un affaticamento alla coscia sinistra, oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”.