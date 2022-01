CorSport: il Sassuolo chiede 35 milioni per Raspadori, il Napoli riflette

Giuntoli ha chiesto informazioni. Ora potrà fare i suoi calcoli. E intanto non si chiude la porta nemmeno a Berardi

Al Napoli piace Giacomo Raspadori, punta sul gioiello del Sassuolo in caso di raggiungimento della Champions. Giuntoli va avanti, nonostante il costo piuttosto alto del calciatore. Il Corriere dello Sport scrive che il direttore sportivo ha chiesto informazioni.

“Il Napoli ha tentato di capire immediatamente, almeno per farsi un’idea, quali possano essere i desideri del Sassuolo, una delle botteghe più costose dell’intero panorama (inter)nazionale, una miniera carica d’oro, ed ha scoperto che Raspadori ha un prezzo (come temuto) rilevante, che viaggia intorno ai 35 milioni di euro, ai quali, secondo consuetudini contemporanee, andrebbero poi aggiunti immancabili bonus. Però adesso due conti almeno sarà possibile farseli, aspettando che arrivi l’estate – o anche prima – e sia possibile avventurarsi in progetti più certi, definiti”.