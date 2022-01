Corsport: il Napoli a Bologna potrebbe schierare Petagna centravanti

Per Bologna-Napoli Petagna centravanti e rientrano Zielinski e Mario Rui liberi dal Covid. Ecco cosa scrive sulla formazione il Corriere dello sport:

Per il resto, grandi dubbi: in mezzo Demme e Lobotka hanno macinato chilometri nell’ultimo periodo, ma ora Fabian è tornato e se le gambe gireranno un po’ meglio potrebbe dare il cambio a Diego il tedesco. Oltre all’ipotesi di rivedere Zielinski al centro, sulla linea di trequarti sarà Politano ad agitare la destra, con uno tra Elmas e Lozano a sostituire l’infortunato Insigne dall’altro lato. (…) Il centravanti? Possibile che dopo i 120 minuti collezionati giovedì in Coppa Italia, Mertens parta dalla panchina: e spazio a Petagna.