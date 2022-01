Che sfortuna per Fares: il Torino l’ha appena preso e lui s’è lesionato il legamento crociato

Stagione finita per il laterale richiesto da Juric. Dovrà operarsi nei prossimi giorni. Era appena arrivato dalla Lazio dopo il prestito al Genoa

Il Torino Football Club comunica che il calciatore Mohamed Fares durante la seduta di allenamento ha subito un trauma distorsivo a livello del ginocchio destro. Gli esami strumentali eseguiti hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e l’interessamento del menisco mediale. Il calciatore eseguirà a breve la consulenza ortopedica chirurgica. A Mohamed l’affettuoso abbraccio di tutto il Torino Football Club, con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo.

Con questa nota pubblicata sul sito ufficiale, il Torino ha fatto sapere che durante la sessione di allenamento Mohamed Fares s’è lesionato il legamento crociato anteriore con interessamento del menisco mediale. Questo vuol dire, a meno di clamorose sorprese, stagione finita. Una vera tegola per i granata che avevano appena preso Fares, su indicazione di Juric, dalla Lazio. Il laterale algerino era in prestito al Genoa. Si trattava di un calciatore promettente, ma che è purtroppo incappato nel tunnel degli infortuni: dopo la rottura del crociato dell’agosto del 2019 non è più riuscito – né alla Spal, né alla Lazio e né al Genoa – a ritrovare continuità.