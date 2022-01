Berrettini è alle semifinali degli Australian Open, lo aspetta Nadal

Il numero 6 al mondo ha battuto Monfils in cinque set. Se Sinner eliminasse Tsitsipas l’Italia porterebbe due tennisti alle semifinali di uno Slam. Non succede dal 1960

Matteo Berrettini si prende le semifinali dell’Australian Open. Il tennista romano, numero sei al mondo, ha battuto il francese Monfils in cinque set. Ha vinto i primi due (entrambi 6-4) e poi s’è fatto rimontare. L’ultimo set è stato senza storia: 6-2, Berrettini ha strappato due volte il servizio al giocatore francese. In semifinale lo aspetta Rafa Nadal che ha battuto il canadese Shapovalov con qualche polemica per la “fuga in bagno” dello spagnolo.

A fare compagnia a Berrettini ai quarti c’era Sinner, che alle 5:00 italiane gioca col greco Tsitsipas. Se Yannick dovesse riuscire a spuntarla – e non è facile – l’Italia porterebbe due tennisti in semifinale per la prima volta dal 1960. Erano gli Internazionali di Francia e all’epoca furono Pietrangeli e Sirola.