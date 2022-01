Andreazzoli: «Le vittorie su Juve e Napoli sono più importanti dei 6 punti conquistati»

A Sky Sport: «Ci hanno dato fiducia. I punti che abbiamo in classifica non ce li ha regalati nessuno, li abbiamo ottenuti con il sudore e la fatica»

L’allenatore dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport. La squadra è 12esima in classifica con 29 punti

“Punti che non ci ha regalato nessuno: li abbiamo ottenuti con il sudore e la fatica. Ma la salvezza io la vedo ancora come una salita: si sa che il girone di ritorno è più difficile dell’andata per squadre come noi. E abbiamo avversarie di valore, come lo Spezia, che sta dimostrando molto in questo periodo”.