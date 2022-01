Allegri ha bocciato Kulusevski, lo svedese è sul mercato

Lo riferisce Nicolò Schira. Il talento ex Parma è particolarmente ambito in Premier. Permetterebbe al club di recuperare qualcosa dopo il grosso investimento per Vlahovic

La possibile partenza di Dejan #Kulusevski dalla #Juventus negli ultimi giorni di mercato è legata alla bocciatura di Max #Allegri, che ha dato il via libera all’uscita dello svedese. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 27, 2022

Potrebbero essere le ultime ore in bianconero per Dejan Kulusevski. Il talento svedese, che la Juventus aveva acquistato dall’Atalanta per circa 40 milioni di euro, sarebbe stato bocciato da Max Allegri. Al punto da finire nella lista dei partenti nonostante il grave infortunio di Chiesa. L’ha riferito su Twitter il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira.

Dopo la grande stagione al Parma, agli ordini di D’Aversa, Kulusevski non è riuscito, alla Juventus, a ritrovare gli stessi colpi. Né a conquistarsi il posto da titolare. È per questo – oltre che per rientrare, almeno parzialmente, sull’operazione Vlahovic – che Nedved e Arrivabene valuteranno tutte le proposte da qui alla fine del mercato. La valutazione, stando ai rumors, è di circa 30 milioni di euro. Il calciatore pare particolarmente appetito in Premier.