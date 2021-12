Zucchero: «La Nazionale Italiana Cantanti? Si prendevano troppo sul serio. Quanta competizione»

La Gazzetta dello Sport intervista Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero. Da piccolo, quando stava a Reggio Emilia, voleva fare il portiere e iniziò anche a giocare tra i pali.

Zucchero è molto amico di Roberto Baggio. Ne parla.

«Eh sì, siamo cari amici. A parte quella volta che mi fece svegliare alle quattro del mattino per andare a caccia… Non prendemmo nulla. Abbiamo organizzato delle belle partite da me, a Pontremoli, con tanti personaggi ed ex calciatori. Qualche volta venne anche Paolo Rossi e poi Gigi Buffon. Io decretai l’abolizione del fuorigioco. Roberto era in squadra con me e aveva il divieto di segnare. Ma provava a farmeli fare, mi urlava “Vai tigre”. Mi metteva davanti alla porta col pallone da spingere in rete e sbagliavo. Roberto è una persona straordinaria».