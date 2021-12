Ufficiale: Lorenzo Insigne positivo al Covid

Il comunicato del club sull’esito del molecolare: “Il calciatore osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale. Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, è positivo al Covid. Stamattina il tampone antigenico dubbio, poi la ripetizione del test, con un molecolare. Poco fa è arrivata la conferma del club partenopeo: Lorenzo Insigne è positivo. “Il calciatore osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”.

📌 In seguito al tampone molecolare effettuato questa mattina è emersa la positività al Covid-19 di Lorenzo Insigne. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/ctOjlrSKWH — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 21, 2021

Insigne questa mattina non si era allenato per un leggero stato influenzale. Il club comunica che, come da protocollo, è stato effettuato un nuovo giro di tamponi per la squadra. Gli esiti verranno resi noti nel pomeriggio.

La squadra, in seguito alle indicazioni della ASL di competenza, ha effettuato un giro di tamponi molecolari i cui esiti verranno resi noti nel tardo pomeriggio. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 21, 2021