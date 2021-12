Sky: il Napoli prepara un’offerta per Min-Jae Kim del Fenerbahce

Il difensore sudcoreano è da tempo nella lista di Giuntoli, che aveva provato a prenderlo in estate. Il club turco, però, vuole trattenerlo

Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il Napoli è pronto a presentare un’offerta al Fenerbahce per provare a prendere il difensore sudcoreano Min-Jae Kim, da tempo nel taccuino di Giuntoli. Un’operazione non semplice, visto che il club turco non sembra intenzionato a cederlo.

“Il Napoli continua a lavorare per rafforzare il reparto difensivo. Il club azzurro sta preparando un tentativo per il difensore sudcoreano, di proprietà del Fenerbahce, Min-Jae Kim. Da tempo nella lista di Giuntoli, che aveva provato a prenderlo già nell’ultima sessione di mercato, è ora tra i primi posti nelle preferenze del club azzurro. L’operazione resta complicata vista la volontà del Fenerbahce di trattenerlo”.