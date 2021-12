Rider, arriva la svolta dell’Unione Europea: «Sono lavoratori dipendenti, vanno assunti»

Mercoledì l’esecutivo Ue varerà una nuova direttiva per i lavoratori delle piattaforme digitali. Cambia anche l’algoritmo delle valutazioni del servizio

Da Bruxelles arriva una vera e propria rivoluzione per i rider e, in generale, per tutti i lavoratori delle piattaforme digitali. Ne scrive Repubblica.

“Dopodomani infatti la Commissione europea approverà il pacchetto lavoro messo a punto dal Commissario lussemburghese Nicolas Schmit. E tra le misure portanti c’è un riconoscimento: quello per le piattaforme va considerato lavoro subordinato a tutti gli effetti. Quindi le persone dovranno essere assunte. Sostanzialmente viene cancellato il dogma dell’attività autonoma e indipendente”.

Una norma che riguarderà i rider, ma anche gli autisti di Uber.

L’Unione Europea varerà la nuova direttiva mercoledì: una volta approvata dal Parlamento e dal Consiglio sarà una vera e propria legge cui gli Stati membri dovranno uniformarsi.

“Naturalmente l’assunzione implica una serie di tutele, come la previdenza. La direttiva non prevede l’obbligatorietà di un contratto a tempo indeterminato. Ma i limiti temporali dell’assunzione saranno individuati dalle normative nazionali. In Italia ad esempio non può superare i tre anni”.

Cambia anche il meccanismo che le aziende utilizzano per l’algoritmo di valutazione del servizio. Al momento, quando si ordina da telefono o pc, viene chiesto di esprimere un voto al rider o all’autista e il numero di stelline assegnate va a costituire la pagella per quel lavoratore. In base a quel giudizio, l’azienda valuta se il lavoratore ha svolto a dovere il suo servizio e se può essere dunque confermato o riutilizzato.

“l’insieme dei parametri che regolano l’algoritmo dovranno essere resi pubblici con una comunicazione formale. Un modo per rendere consapevole il “rider” del metro con cui il suo lavoro viene giudicato”.

