Premier League, rinviata per Covid anche Leicester-Norwich

Il Consiglio inglese accoglie la richiesta del Norwich, che non ha giocatori in numero sufficiente per disputare la gara

Ancora una gara rinviata in Premier League. Stavolta si tratta di Leicester-Norwich. La causa è sempre il Covid, insieme ai numerosi infortuni. Di seguito il comunicato ufficiale del Consiglio inglese.

A seguito di una richiesta di Norwich City, il consiglio di amministrazione della Premier League si è riunito oggi e ha purtroppo deciso di posticipare l’incontro del club al King Power Stadium di Leicester City, che si giocherà alle 15:00 GMT di sabato 1 gennaio. Il Consiglio ha accettato la domanda di Norwich in quanto il club non ha il numero richiesto di giocatori disponibili per la partita (13 giocatori di movimento e un portiere), a causa di casi e infortuni COVID-19. La decisione del Consiglio è stata presa in anticipo rispetto all’incontro per fare chiarezza ai club interessati e ai loro tifosi. Ci scusiamo per l’inconveniente e il disturbo causato ai piani festivi dei tifosi. La Lega è consapevole che le recenti decisioni di posticipare le partite deluderanno i tifosi e comprende le loro frustrazioni in un periodo speciale dell’anno in cui i tifosi non vedono l’ora di assistere e guardare le partite di calcio. La Lega punta a fare più chiarezza possibile, ma purtroppo a volte bisogna fare dei rinvii con breve preavviso, perché la sicurezza è la nostra priorità. Laddove possibile, la Lega si impegnerà a mantenere aggiornati i tifosi se le partite diventano a rischio in una giornata”.