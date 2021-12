Premier League, anche Everton-Newcastle rinviata per Covid e infortuni

In Premier League salta ancora una partita: Everton-Newcastle. Il match, inizialmente previsto per giovedì 30 dicembre, è stata posticipata per una combinazione di casi di Covid e infortuni che hanno decimato il Newcastle.

Già nelle scorse ore, il tecnico del Newcastle, Howe, aveva dichiarato che la sua squadra era “pericolosamente vicina” al limite minimo di 13 giocatori disponibili. La situazione si è aggravata ieri, con nuovi stop tra i calciatori in squadra.

Nel mese di dicembre, nel campionato inglese, sono state rinviate, finora sedici partite. La Premier è praticamente un focolaio, con 103 casi di Covid nell’ultima settimana.

𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗢𝗙𝗙 ❌#NUFC‘s trip to Goodison Park to face Everton on Thursday has been postponed due to Covid-19 cases and injuries amongst the Magpies’ first team squad.

— Newcastle United FC (@NUFC) December 28, 2021