Periodo no per il Leicester: cinque punti nelle ultime cinque partite di campionato

Secondo i tabloid inglesi, la partita del Diego Armando Maradona di Napoli è una vera e propria ultima spiaggia per il Leicester di Brendan Rodgers. Le foxes stanno attraversando un periodo di appannamento. Sono solo cinque i punti totalizzati nelle ultime cinque gare di Premier: una sola vittoria (4-2 al Watford) e poi due pareggi (2-2 col Southampton, 1-1 col Leeds) e due sconfitte, col Chelsea prima e con l’Aston Villa poi nell’ultimo turno di campionato.

Ultimo turno di campionato in cui Rodgers ha lasciato in panchina Vardy, perché fosse – come dichiarato dallo stesso tecnico del Leicester – fresco per il Napoli. La sconfitta per 2-1 di ieri è stata duramente criticata dall’edizione online del Guardian.

La performance del Leicester contro l’Aston Villa ha messo in mostra tutto ciò che i ragazzi di Rodgers stanno sbagliando in questa stagione. Il Leicester ha concesso tantissimo, ancora, nel primo tempo. E ha confermato di avere difficoltà a difendere i calci piazzati. Non solo: c’è la netta sensazione che il Leicester abbia urgentemente bisogno dei gol di Jamie Vardy. Che è stato tenuto a riposo (almeno all’inizio), anche per dare a Patson Daka la possibilità di mettersi alla prova in Premier League dopo aver brillato in Europa League. La scelta, nel primo tempo, non è parsa sbagliata. Daka ha messo in campo tanta tenacia. E ha pure fornito un ottimo assist a Barnes per l’1-0 delle foxes. Poi è stato sempre più chiaro che l’incapacità del Leicester di trasformare il dominio in gol avrebbe potuto costar molto cara, vista la vulnerabilità della difesa. La forza propulsiva che Gerrard ha ottenuto dall’Aston Villa nel secondo tempo è motivo di coraggio per il tecnico ex Rangers. Ma è motivo di depressione per Brendan Rodgers, che non ha ottenuto dalla squadra le risposte che si aspettava. Questi problemi che il Leicester sta avendo in Premier rendono ancora più importante la necessità di proseguire il cammino europeo. La trasferta di Napoli di giovedì è, in questo senso, fondamentale.