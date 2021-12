Per l’Aia la rete del 2-2 dell’Atalanta andava annullata, ma il Var Nasca ha sbagliato e sarà sospeso

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’errore, sul gol annullato ieri all’Atalanta, che avrebbe portato al pareggio per 2-2 contro la Roma (che poi ha vinto il match per 4-1), è stato del Var Nasca. Ha sbagliato a informare l’arbitro Irrati del fuorigioco di Palomino senza chiamarlo alla review. Una circostanza confermata dall’Aia al termine della partita. Ora Nasca sarà sospeso e probabilmente rischia anche Irrati.

“Nel dopogara, un delegato dell’Associazione arbitri ha ammesso il pasticcio al club nerazzurro. L’errore è del Var Nasca, che ha informato Irrati del fuorigioco di Palomino, senza però suggerirgli la review per giudicare se la posizione dell’argentino fosse attiva, come sostengono gli stessi vertici Aia (gol quindi da cancellare) o passiva, ma solo indicandogli l’opportunità di annullare la rete. Una leggerezza. Perché l’arbitro in campo si è così convinto ci fosse stato un tocco di Palomino, dando questa spiegazione ai giocatori dell’Atalanta. Nasca ora pagherà con una sospensione, ma a rischio c’è anche lo stesso Irrati”.