Napoli, Ounas sequestrato nel garage di casa e rapinato prima della partenza per Milano

I ladri lo hanno aspettato sotto il palazzo al rientro da Castel Volturno. Gli hanno portato via soldi, orologio e catenina per un valore di cinquemila euro

Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, l’attaccante del Napoli, Adam Ounas, è stato vittima di una rapina a mano armata nella sua casa di Posillipo, a circa un’ora dalla partenza per Milano.

Dalle prime indiscrezioni sembra che Ounas sia stato sequestrato in casa.

“Dalle prime indiscrezioni pare che la rapina si sia consumata con sequestro di persona. I ladri lo hanno aspettato sotto il palazzo dove abita in via Stazio intorno alle 15, sorprendendo l’attaccante da poco rientrato dall’allenamento al centro tecnico di Castel Volturno. Il bottino è abbastanza significativo: soldi in contanti, orologio e catenina per un valore di cinquemila euro. In due su uno scooter lo hanno seguito sin dentro al garage, lo hanno immobilizzato e costretto a dare loro soldi e tutti i gioielli”.