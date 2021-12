Moggi: «Plusvalenze? Sono coinvolti altri club, compreso il Napoli, ma si parla solo della Juventus»

In un’intervista a Il Tempo, l’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, ha toccato anche il tema dell’inchiesta sulle plusvalenze della Juventus.

“Nell’inchiesta sono coinvolte altre società come il Parma, il Genoa, la Sampdoria, il Chievo Verona, per finire con il Pescara e il Napoli ma si parla soltanto di Juventus. Non conosco nel merito l’inchiesta ma so con precisione ciò che accadde nel 2004 per l’indagine delle procure per i bilanci falsi. Tutto evaporò come una bolla di sapone”.

Moggi, in particolare, ricorda un episodio:

“Le procure archiviarono facendo rimanere in piedi soltanto l’inchiesta sulla Juventus per infedeltà patrimoniale dovuta all’acquisto del calciatore Moretti della Fiorentina. Premesso che l’acquisto fu fatto dalla Juve per sostenere la Fiorentina, che era in difficoltà finanziaria ma alla fine, il tutto si concluse con la richiesta della Juve di patteggiare ma con il gup che chiese l’archiviazione perché il fatto non sussisteva. Mi risulta difficile pensare che una società quotata in borsa possa fare plusvalenze e, per ciò che io so della società, credo sia impossibile che la Juventus falsifichi”.