Moggi: «Insigne calciatore un po’ monotono, difficile trovare altre squadre adeguate al suo gioco»

L’ex dirigente di Napoli e Juventus Luciano Moggi è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, e ha commentato la situazione relativa al rinnovo di Lorenzo Insigne e all’offerta che il capitano degli azzurri ha da Toronto.

Secondo la mia opinione, se il Napoli perdesse Insigne rinuncerebbe a un bel pezzo di Napoli. Prima di liberarmene, ci penserei bene. Lorenzo è uno di quelli che gioca con passione e dovendo cominciare un ciclo, non lo darei via. In questo contesto, per me, la società sbaglierebbe. Certo, Lorenzo è un calciatore un po’ monotono nelle sue esibizioni, specie col tiro a giro. E trovare altre squadre adeguate al suo gioco è complicato. Però sta benissimo nell’incastro del Napoli.