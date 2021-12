Mihajlovic: «Abbiamo perso meritatamente, è la nostra peggior partita con quella con l’Empoli»

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa.

“Non abbiamo proprio giocato, abbiamo perso meritatamente e loro sono stati superiori in tutto. Abbiamo sbagliato l’atteggiamento, l’avevamo preparata diversamente: siamo stati bassi e remissivi. In 95 minuti non abbiamo mai fatto un dribbling, così è difficile vincere. Meriti al Toro, ma è la nostra peggior partita insieme a quella contro l’Empoli. Abbiamo difeso male e attaccato peggio, così non si può pensare di vincere”

Come se lo spiega?

“E’ una domanda da un milione di dollari. In settimana è stato tutto perfetto, mentre la partita è andata al contrario: è un qualcosa su cui pensarci bene, parlando con i giocatori perché sono loro ad andare in campo. Abbiamo sbagliato l’atteggiamento, poco aggressivo e sempre lontani dagli uomini. Forse ho la colpa di aver messo un attaccante in più, ma mi spiaceva togliere Medel dalla difesa e non avevo altre soluzioni. Con Skov Olsen, Barrow e Arnautovic pensavo che sarebbero andati via in velocità, ma non è stato così. Tutto parte dall’atteggiamento sbagliato, in settimana avevamo preparato bene le cose. Noi non abbiamo fatto bene”.