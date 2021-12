Mertens: «Rinnovo? Ho un’opzione, vediamo. Se finirà, ringrazierò per gli anni che ho giocato qui»

A Sky: «Stiamo facendo bene, peccato per gli infortuni, ma dobbiamo continuare con chi c’è, gli altri torneranno»

L’attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha parlato a Sky dopo Napoli-Atalanta.

Quinto gol nelle ultime 4 giornate, ti sei ripreso la scena.

«Sempre bello giocare qua, è stato un anno duro, ho visto la famiglia di Diego in difficoltà, la dedica era per loro».

Ti aspettavi questa piega della stagione? Lo scudetto?

«Sì, non dobbiamo dimenticare, stiamo facendo bene, peccato per gli infortuni ma dobbiamo continuare con chi c’è, gli altri torneranno».

A quale Napoli del passato somiglia questo?

Il rinnovo?

«Ho un’opzione. In favore del Napoli. Spero di sì, vediamo. Mi piace giocare qua, vediamo, speriamo, se non si fa si ringrazia per tutti gli anni che si poteva giocare qua, sono onorato di essere qua, un giorno finirà, speriamo duri il più a lungo possibile. Un giorno dovrò lasciare il posto ai giovani».