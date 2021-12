Libero demolisce Mourinho: “peggiorare le cose guadagnando il doppio di Fonseca è davvero Special”

Libero demolisce José Mourinho, uscito sconfitto con la sua Roma per 3-0 dalla partita dell’Olimpico contro l’Inter, e sembra rimpiangere Paulo Fonseca.

“Lo Special One sta collezionando figuracce a raffica”.

“La Roma non sarà una squadra di fenomeni e Mou non sarà Padre Pio, però Fonseca a quest’ora del campionato aveva 8 punti in più, non aveva beccato 8 gol in due gare dal Bodo, non aveva smantellato una rosa devastando il morale di gente come Vilar, Mayoral, Diawara e Kumbulla. Con conseguente danno economico. Per di più non è riuscito a risolvere nemmeno il problema degli scontri diretti: ha perso con Inter, Milan, Juve e il derby. Non era scontato fare meglio, ma peggiorare le cose guadagnando il doppio dei predecessori è davvero roba Special”.