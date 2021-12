La solitudine di Milik al Marsiglia

Su L’Equipe. Il polacco non si è integrato, appena un gol in campionato, la squadra non gioca per lui, Sampaoli lo sta utilizzando poco. Milik si guarda in giro

C’è un uomo solo a Marsiglia e non è nemmeno al comando. Si tratta di Arkadiusz Milik il centravanti ex Napoli che fatica a trovare il proprio posto nella squadra allenata da Sampaoli. Appena una rete segnata in campionato e nell’ultima partita, contro il Reims, è stato sostituito e non l’ha presa bene. il tecnico ha poi ammesso che toglierlo dal campo «non è stata la scelta più intelligente».

L’Equipe scrive che un anno dopo si può dire che l’esperienza al Marsiglia non è quella che Milik aveva sognato. Non riesce a integrarsi con i compagni e non è al centro del gioco dell’OM.

A dicembre è stato sostituito contro Nantes e Brest, non è nemmeno entrati contro lo Strasburgo. Sampaoli dice che senza il placco in campo, la squadra è più coperta. Scrive L’Equipe che

il Marsiglia crossa poco, tira poco e trova poco il suo centravanti.

Anche se ha giocato poco, da quando è tornato – fine settembre – è. il capocannoniere del club con 8 reti complessive.

Per il futuro, L’Equipe si pone qualche domanda. Il Marsiglia ha l’obbligo di riscatto, obbligo fissato a dieci milioni di euro. Ma l’entourage del polacco potrebbe ascoltare le offerte in arrivo. E in caso di una offerta importante, il Marsiglia lo lascerebbe partire.