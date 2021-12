L’Albinoleffe inaugura il primo stadio di proprietà della Serie C. Soddisfatto Ghirelli

Il presidente della Lega Pro scrive una lettera di ringraziamento a Andreoletti, il Presidente dell’Albinoleffe: «Un calcio sostenibile è possibile»

Martedì 21 dicembre 2021: una data che entra nella storia del calcio italiano. Si disputerà la prima partita di calcio in uno stadio di proprietà privata della Serie C.

Queste le parole del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli in una lettera inviata al presidente dell’Albinoleffe Gianfranco Andreoletti in relazione all’inaugurazione del primo stadio di proprietà in serie C. L’impianto si trova a Zanica, in provincia di Bergamo.

Con questa opera è stato dato un senso reale a quella affermazione in base a cui “il calcio italiano deve riformarsi”. Si tratta della dimostrazione concreta di quanto sia fattibile. Io personalmente e tutto il calcio della Serie C, il calcio che fa bene al Paese, le dobbiamo gratitudine. Un impianto ecologico, al servizio dei bambini e delle bambine, degli uomini e delle donne che a piedi decideranno di frequentare quel luogo ed accedere all’evento sportivo. Un calcio sostenibile è possibile, si può fare anche senza PNRR. E avendolo fatto lei ha dato forza ai progetti di altri club che utilizzeranno, o meglio proveranno ad utilizzare, i fondi PNRR.