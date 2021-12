La Moviola della Gazzetta: nessun fallo di Parisi su Elmas, solo un contatto duro

Nel postpartita di Napoli-Empoli Luciano Spalletti aveva commentato l’episodio, ma la rosea elimina ogni dubbio

Nel post partita di Napoli-Empoli, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti si è un po’ lamentato del fallo di Parisi su Elmas ai limiti dell’area di rigore. La Moviola della Gazzetta dello Sport decreta che non c’era nulla, solo un contatto duro. Giuste le altre decisioni dell’arbitro Marinelli, come il non considerare fallo di mano quello di Luperto al 5′ del secondo tempo e l’annullamento del gol in fuorigioco di Juan Jesus al 17′ della ripresa.

Sul fallo di Parisi:

“Ultimo episodio al 39’ s.t., quando Parisi anticipa l’accorrente Elmas nello spazzare un pallone vagante in area empolese, il contatto è inevitabile, duro ma regolare”.