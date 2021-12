La figlia di Ferrero sulla Samp: «La c… di squadra mo ce stanno i problemi e hanno magnato tutti…»

Sul Secolo XIX le intercettazioni di Vanessa Ferrero: «Pure la squadra… i soldi della Sampdoria… per me può andare a fanculo lui, la nuova famiglia. Ma che c… mi frega».

Ieri l’ordinanza di arresto per Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria. Anche la figlia Vanessa è implicata nelle accuse di bancarotta fraudolenta: è finita ai domiciliari.

Sul Secolo XIX le intercettazioni che la riguardano e che chiamano in causa anche la Sampdoria (estranea ai fatti), spesso nominata da padre e figlia al telefono.

In più telefonate Vanessa spiega che non vuole avere niente a che fare con la Sampdoria, la cui gestione ha delegato totalmente al padre. Lo dice chiaramente ad un amico, in un’intercettazione.

«La Sampdoria come questione l’ho lasciata a mio padre. Se la vede lui. Anche se è mia».

In un’altra telefonata, del 18 settembre 2020, con il compagnom Filippo Boggiani, definisce la Samp «una cazzo di squadra». A Boggiani racconta una lite avuta con il padre.

«Niente, l’ho mandato a quel paese, mi ha rotto il c… Lui, la moglie e tutti questi falsoni di m… Sono l’unica figlia che non gli ha mai rotto il c… Della c… di squadra mo ce stanno i problemi e hanno magnato tutti… l’ho presa a 100mila l’ho dati come acconto casa e mi ritrovo che pezze al culo?».

E ancora:

«Pure la squadra… i soldi della Sampdoria… per me può andare a fanculo lui, la nuova famiglia. Ma che c… mi frega».

Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News