Il Napoli monitora Grillitsch, vorrebbe prenderlo a zero in estate

#Napoli are monitoring the midfielder Florian #Grillitsch as a free agent for the summer. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 28, 2021

Il Napoli sta monitorando Florian Grillitsch, centrocampista ventiseienne in forza all’Hoffenheim ed in scadenza di contratto. Il nazionale austriaco, già in orbita Napoli l’estate scorsa, prima dell’arrivo di Anguissa, è anche un obiettivo della Roma di Mourinho. L’ha fatto sapere, tramite il suo account Twitter, l’esperto di calciomercato Nicolò Schira.

Il ragazzo aveva anche ben figurato all’Europeo.